Evenepoel nog positief na dreun van Roglic en Vingegaard: "Dat is toch ook tekenend"

Remco Evenpoel is de voorsprong die hij de voorbije dagen uitbouwde op zijn concurrenten weer kwijt. Maar van paniek lijkt geen sprake.

Jumbo-Visma dynamiteerde donderdag de zesde etappe, vanuit de groep der favorieten sprong Primoz Roglic al op zo'n 5 kilometer van de streep weg. Zijn ploegmaat Vingegaard kwam aansluiten, Evenepoel moest de rol lossen.

Het was een van de gekende aanvallen van Roglic. "Ik ken zijn aanvallen wel, maar als ik niet de beste benen heb, is het voor mij moeilijk om volgen. Roglic maakte toch wel indruk op mij. Ik kon gewoon niet mee. Het was een immense versnelling", zei Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Schade beperkt

Roglic en Vingegaard pakten bijna een minuut op Evenepoel, maar daar bleef het uiteindelijk ook bij. De Belgische kampioen reed een sterke slotkilometer en beperkte de schade tot 32 seconden.

Evenepoel was dan ook blij dat hij zijn kop niet heeft laten hangen en ziet ook nog positieve zaken aan het verhaal. "Het is ook tekenend dat Roglic niet kon blijven gaan. Ook niet toen Vingegaard bij hem kwam. Ze reden niet direct een minuut weg."