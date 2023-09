Remco Evenepoel geeft dan toch een fout toe van Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step moesten donderdag de rode leiderstrui afgeven. Hij geeft nu toch toe dat ze een fout hebben gemaakt.

Remco Evenepoel wilde zijn rode leiderstrui donderdag afgeven en dat werkte als een lap op een rode stier. Een groep van maar liefst 40 renners kon wegrijden uit het peloton, maar daarbij zaten ook gevaarlijke renners zoals Sepp Kuss, Mikel Landa, Romain Bardet en Lenny Martinez.

"Het was niet de beste dag voor ons. Het plan ging niet perfect. De ontsnapping was gewoon echt te groot. Daar hebben we een fout gemaakt", vertelde Evenepoel voor de start van rit zeven aan Eurosport.

Soudal Quick-Step verloor ook Andrea Bagioli door ziekte, waardoor de ploeg nu nog met zeven overblijft. "Nu zijn ook mijn ploeggenoten weer beter. Ze zijn terug op niveau, dus het kan alleen maar beter worden nu." Zaterdag wacht een nieuwe test met een nieuwe bergetappe.