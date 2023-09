Toptalent Zoe Bäckstedt (18) vertrekt onmiddellijk bij EF Education-TIBCO-SVB

De Britse Zoe Bäckstedt (18) trekt naar het Duitse Canyon/SRAM, om voor haar nieuwe team te rijden in het veld. De transfer wordt op 1 september al officieel.

Backstedt werd in augustus 2022 binnengehaald bij EF Education-TIBCO-SVB. De Britse domineerde vorig jaar bij de junioren door zowel in het tijdrijden als op de weg het WK met minuten voorsprong te winnen.

Dit jaar maakte ze de overstap naar de profs, maar daar had de Britse het nog moeilijk om al meteen mee te doen voor de prijzen. Een dertiende plaats in Dwars door Vlaanderen en een zevende in de tijdrit in de Ronde van Scandinavië zijn haar beste resultaten.

Door het verdwijnen van haar team EF Education-TIBCO-SVB, trekt Bäckstedt dus per direct naar het Duitse Canyon/SRAM, zodat ze ook het nieuwe veldritseizoen al kan afwerken voor haar nieuwe team.

"Ik ben benieuwd naar de kansen die ik bij Canyon/SRAM zal krijgen. Ik ga koersen in een sterke ploeg en heb de vrijheid om alle disciplines te rijden die ik wil", vertelt Bäckstedt. De Britse wil naast de weg en het veld ook meer op de baan rijden.