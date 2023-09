Wout van Aert ontpopt zich "per ongeluk" tot kunstenaar

Wout van Aert werkt zijn laatste voorbereidingen af richting de Ronde van Groot-Brittannië. En daar kwam een opmerkelijk Strava-kunstwerk uit.

Wout van Aert nam na het WK in Glasgow even een pauze, maar is intussen alweer goed aan het trainen. Afgelopen weekend nam Van Aert deel aan de Houffa Gravel en won daar ook, een opwarmertje voor het WK gravel op 8 oktober.

Vanaf zondag rijdt Van Aert echter de Ronde van Groot-Brittannië als voorbereiding op het EK in Drenthe op 24 september. Van Aert wil op de VAM-berg zijn eerste niet-Belgische trui veroveren op de weg.

Strava-kunst

In aanloop naar die Ronde van Groot-Brittannië trainde Van Aert donderdag nog een keer in België. Samen met zijn vaste trainingspartner Daan Soete legde Van Aert 200 kilometer af in net geen 6u.

Tot zijn verbazing merkte Van Aert, net als veel van zijn volgers op Strava, dat zijn rit veel weg had van de vorm van een dinosaurus. "Toevallig stukje Strava-kunst", schreef de Belgische kampioen tijdrijden erbij.