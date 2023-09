Kerk veel te klein: honderden mensen nemen afscheid van Tijl De Decker (22)

Tijl De Decker (22) kwam vorige week woensdag ten val op training en overleed later aan zijn verwondingen. Zaterdag was er de begrafenis in Wommelgem.

Het was bij zonder triest nieuws vanuit wielerland. Tijl De Decker overleed na een zwaar ongeval op training. Vorige week woensdag werd hij nog naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in een coma werd gehouden. Kerk afgeladen vol Vrijdagmiddag bezweek hij aan zijn verwondingen. De Decker werd slechts 22 jaar en zaterdag werd hij begraven. Zijn familie droeg zijn kist naar binnen, een aantal van zijn teamgenoten droegen de kist achteraf naar buiten. De kerk in Wommelgem zat afgeladen vol, buiten volgden nog meer dan honderd mensen de dienst mee. Uit alle getuigenissen bleek dat De Decker een heel warme jongen was. We willen ons medeleven graag nog eens betuigen aan familie en vrienden van de jonge Tijl.