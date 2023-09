Lefevere zag concurrentie profiteren van ziekte, maar is duidelijk: "Elke ploegleider die iets anders beweert is aan het liegen"

In de Vuelta zag Patrick Lefevere zijn kopman Remco Evenepoel wat tijd verliezen in de eerste echte bergrit. Met dank aan het sloopwerk van Jumbo-Visma.

Patrick Lefevere zag met lede ogen aan dat zijn team een moeilijke dag had door ziekte donderdag en dat de concurrentie meteen profiteerde om tijd terug te nemen. Het blijft nu eenmaal koers, lijkt de sterek man van Soudal Quick-Step te beseffen.

"We hadden een moeilijke dag en het peloton wist dat. Donderdag hebben Jumbo-Visma en een paar handlangers ons vanaf kilometer één onder druk gezet. Wat ik ook begrijp", is Lefevere duidelijk in zijn column in Het Nieuwsblad.

Liegen

"In de koers gaat het erom om de zwakte van de tegenstander uit te buiten. Als ik eerlijk ben: in hun plaats had ik in de gegeven omstandigheden precies hetzelfde gedaan. Elke ploegleider die iets anders beweert, is aan het liegen.”

Louis Vervaeke, James Knox en Andrea Bagioli waren alledrie ziek, volgens Lefevere vreesde ploegleider Iljo Keisse voor alledrie voor het ergste. Bagioli moest uiteindelijk opgeven, de twee anderen zijn nog in koers.