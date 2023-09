Mathieu van der Poel rijdt zijn 1e officiële koers in de regenboogtrui: wat met zijn vorm?

Mathieu van der Poel rijdt de Bretagne Classic. Dat wordt zijn 1e officiële koers sinds het WK in Glasgow en sinds zijn regenboogtrui.

Begin augustus pakte Mathieu van der Poel de oppergaai door op de weg wereldkampioen in Glasgow te worden. Na een ontgoochelend WK mountainbike nam hij vakantie en vervolgens reed hij het criterium van Etten-Leur.

Zondag rijdt van der Poel zijn 1e officiële koers op de weg sinds die wereldtitel. Er bestaat wat twijfel over zijn vorm. "Na het WK is er natuurlijk wat decompressie geweest en ging hij op vakantie", vertelde Christoph Roodhooft aan Het Nieuwsblad. "Sindsdien is hij goed beginnen trainen en ik heb de indruk dat het redelijk goed gaat."

Roodhooft verwacht dat iedereen naar van der Poel zal kijken. "Dat was sowieso al, maar door die regenboogtrui is het onmogelijk om anoniem mee te fietsen", besloot hij.