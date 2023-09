🎥 Wout van Aert na rentree in het peloton: "Een aangename verrassing"

Wout van Aert heeft zijn rentree in het peloton niet gemist. Hij werd als lead-out voor Olav Kooij nog tweede.

In de eerste rit in de Tour of Britain zette Wout van Aert zijn ploegmaat Olav Kooij perfect af in de sprint. De Nederlander hield iedereen makkelijk af, Van Aert zelf sprintte in het zadel toch naar de tweede plek. Een perfecte dag dus voor Jumbo-Visma.

Door het harde werk van onder meer Nathan Van Hooydonck en Edoardo Affini, zaten Van Aert en Kooij in een ideale positie. "Het plan was om als eerste en tweede door de laatste bocht te komen en dat is volledig gelukt", zei Van Aert achteraf bij Het Nieuwsblad.

Van Aert heeft nog niet veel met Kooij gekoerst, dat het dus meteen goed verliep in de sprint, is dus de perfecte start voor Van Aert. "Dat ik ook nog tweede word, is een aangename verrassing. We gaan proberen om nog meer ritten te winnen, het is mooi om ook hier deel van uit te maken."