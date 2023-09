Geraint Thomas looft ploegmaat: "Hij is zoals Wout Van Aert in de Tour van vorig jaar"

Geraint Thomas is in de 11e rit in de Vuelta 5e geëindigd. Achteraf loofde hij het werk van ploegmaat Filippo Ganna die mee in de vroege vlucht zat.

Vooralsnog was het nog niet de Vuelta van Geraint Thomas. Hij kwam ten val en heeft sindsdien last aan beide knieën. Zo zakte hij weg in het algemeen klassement.

Daarop veranderde Thomas het geweer van schouders. Hij ging in de 11e rit mee in de vroege vlucht om een ritzege na te jagen. Hij had Filippo Ganna mes als ploegmaat.

Op de slotklim naar Laguna Negra (Vinuesa) legde Ganna het tempo hoog. Zo bleef alles in de laatste kilometer relatief kortbij elkaar en kwam het op het beste eindschot aan. Jesus Herrada bleek de sterkste en Thomas werd 5e.

FILIPPO GANNA GEEFT ZICH VOLLEDIG VOOR GERAINT THOMAS

"Ganna deed me aan Wout Van Aert in de Tour de France van vorig jaar denken", vertelde Thomas via de teamkanalen. "In het begin van de rit legde hij het tempo hoog waardoor het peloton in stukken brak. Zo kwam de vlucht tot stand."

"Het is ook geweldig om hem hier te hebben", ging Thomas verder. "Waarschijnlijk was de slotklim te steil voor hem en daardoor gaf hij zich volledig voor mij. Spijtig genoeg kon ik het niet afmaken."