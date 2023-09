José De Cauwer is klaar en helder over communicatie Jumbo-Visma omtrent 'derde kopman' in gevecht met Evenepoel

En plots is er bij Jumbo-Visma zelfs een derde kopman in het spel. Dat beweren ze toch en De Cauwer kan de Nederlandse ploeg daar goed in volgen.

Sepp Kuss doet het in de Vuelta verrassend goed in het klassement en staat voorlopig aan de leiding. Zelfs de twee oorspronkelijke kopmannen, Roglic en Vingegaard, zeggen dat hij er voor moet gaan. "Een logische uitspraak", merkte José De Cauwer op tijdens de VRT-uitzending van de elfde etappe in de Vuelta.

"Het is logisch dat ze dat gebruiken. Ze hebben die renner, hij staat daar vooraan." Zolang de Amerikaan de rode leiderstrui draagt, moet dus zeker met hem rekening gehouden worden. "Dat is de laatste die ingehaald moet worden, want hij staat eerste."

© photonews

Het moet nog blijken of de ploegtactiek hem zal blijven toelaten om zijn eigen kans te gaan. "De vraag is alleen of er een moment komt dat hij zelf door het ijs zakt of dat ze bij de ploeg op één of andere manier op zijn diensten een beroep gaan doen voor het grotere belang."