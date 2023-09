Remco Evenepoel blikt vooruit naar cruciale afspraak en neemt wegens meeluisterende tegenstanders opvallend besluit

Remco Evenepoel is niet van plan zich in de luren te laten leggen. Met tegenstanders die meeluisteren is het wijs om de kaarten dicht bij de borst te houden.

Iets minder leuk misschien voor het brede publiek. Sporza vroeg hem naar zijn aanpak op de Tourmalet. "Dat ga ik niet zeggen. Ik geef niets meer prijs", was het opvallende antwoord van Evenepoel, die opmerkte dat een man van Jumbo-Visma aan het meeluisteren was.

Al heeft het geen zin om te ontkennen dat die rit van vrijdag een belangrijke afspraak is. "Dat is geen geheim. Het is moeilijk om te zeggen wat ik ga doen. Eerst en vooral moet je de benen hebben om mee te doen op dit parcours. Ten tweede gaat het ook afhangen van de vlucht. En van hoe de ploegmaats zijn, hoe ik zelf ben."

EVENEPOEL DENKT DAT BENEN ZULLEN SPREKEN

Dag per dag en rit per rit, is het credo van Evenepoel. "Bij Jumbo-Visma staan ze met 3 in de top 10. Sowieso hebben zij een voordeel op iedereen. Ik denk wel dat het vrijdag een rit zal zijn waarin de benen zullen spreken. Het is de eerste keer dat ik zo'n Pyreneeënrit rijd."

In die optiek staat Evenepoel weer voor een gloednieuwe stap in je carrière. "Een nieuw hoofdstuk begint. Ik ben heel benieuwd naar mezelf, naar de Jumbo's, naar de UAE's. Hopelijk ben ikzelf op de afspraak, is de ploeg dat ook en kunnen we er het beste van maken."