Remco Evenepoel wil een rustige 12e rit, maar moet uitkijken: "Dit hebben we er al vaker gezien"

Rit 12 is een vlakke etappe naar Zaragoza, maar toch is het uitkijken voor waaiers. In de vallei van de Ebro kan het namelijk stevig waaien.

Remco Evenepoel beleefde een rustige 11e etappe. Enkel tijdens het wedstrijdbegin en in het slot moest hij zich wat dieper inspannen. Ook tijdens de 12e etappe wil hij een rustige dag beleven. "Zo hoop ik voor de Pyreneeënritten op vrijdag en zaterdag klaar te zijn", zei hij bij Sporza.

Al zal Evenepoel ook moeten opletten. De 12e rit loopt volledig door de vallei van de Ebro en de finish ligt in Zaragoza. In het verleden stond in die vallei wel al eens wind en werden er waaiers getrokken.

VERRADERLIJKE DAG IN ZARAGOZA?

Ook parcoursbouwer Fernando Escartin weet dat. "De wind zal in deze etappe het verschil maken. De Vuelta trekt geregeld naar Zaragoza en al vaak hebben we waaiers in deze streek gezien. Het kan dus een verraderlijke dag worden. De snelheid zal heel hoog liggen", klinkt het op de website van de Vuelta.

De organisatie verwacht waaiers, maar het kan nipt worden als we de weersvoorspellingen mogen geloven. De wind zou gemiddeld 11 km per uur vanuit het zuidoosten blazen. De windrichting voor waaiers zit goed, want in de finale zal die wellicht schuin op de kop blazen. Al kan de wind te zwak zijn.