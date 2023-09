Vuelta-leider Sepp Kuss gelooft niet in de Pyreneeën: "Dat zal meer doorslaggevend zijn"

Sepp Kuss gaat als leider in de Vuelta de Pyreneeën in. Al verwacht hij niet meteen grote verschillen. De slotweek zal meer doorslaggevend zijn.

Vrijdag staat er de rit naar de Tourmalet op het menu. Een dag later volgt een andere zware bergrit in de Pyreneeën. Dan is de klim naar Larra-Belagua de aankomst.

Sepp Kuss is aan het begin van dat tweeluik de leider. Het valt af te wachten wat het klassement na de Pyreneeën zal zijn. Draagt Kuss nog het rood? En hoe ziet de rest van de top 10 eruit?

Zaterdagavond zullen we de antwoorden op die vragen weten, maar Kuss verwacht dat het niet meteen zo'n vaart zal lopen. "De Tourmalet is overhyped", stelde hij in Het Nieuwsblad. "Ik geloof dat de dubbele bergrit in de slotweek, met de Angliru en La Cruz de Linares, doorslaggevend zal zijn."