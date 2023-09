Te midden de dominantie in het klassement zijn ze bij Jumbo-Visma zeker niet blind voor de reactie van Remco

Hoe Remco reageerde op de teleurstelling van een dag eerder, dat is ze ook bij Jumbo-Visma niet ontgaan. Er komen mooie woorden uit het kamp dat tot kort nog met hem concurreerde.

Voor leider Sepp Kuss was het kwestie om zelf geen tijd te verliezen op andere klassementsmannen en dat lukte perfect. Na de aankomst haalde de Amerikaan al snel de opvallende prestatie van Remco Evenepoel aan. "Het is mooi om te zien hoe Remco zijn rug rechtte na een mindere dag. Ik ben blij voor hem."

Achter de solerende Evenepoel was het uiteraard de boodschap om zich niet te laten verrassen. "Voor ons was het zaak om steeds samen te blijven als ploeg. We wisten dan ook dat de tweede beklimming van de dag een zware zou worden. Er werden wat aanvallen geplaatst, maar we hadden de situatie steeds onder controle."

Met ook nog Roglic en Vingegaard virtueel op het podium, is het meesterschap van Jumbo-Visma in de Vuelta compleet. Sepp Kuss gaat straks de veertiende etappe in met een voorsprong van 1'37" op zijn best geplaatste ploegmaat.