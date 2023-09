Dat zal deugd gedaan hebben: extra steun staat Remco Evenepoel op te wachten na dagenlange rollercoaster

Het is een dagenlange rollercoaster geweest voor Remco Evenepoel in de Vuelta. Alle steun is dan meer dan welkom en die krijgt hij ook.

Vrijdag op een half uur gereden worden, zaterdag een schitterende overwinning behalen en dan zondag weer in de vlucht te zitten maar het net niet te kunnen afronden: Remco Evenepoel heeft merkwaardige dagen achter de rug. Veel emoties om te verwerken dus en dan is het wel eens goed om bekende, vriendelijke gezichten te zien. Dat was zondagavond het geval: na afloop van de vijftiende etappe stonden zijn ouders Remco op te wachten. 'Family time', zoals ze het noemen op het Twitteraccount van Soudal Quick-Step. In een korte video is te zien hoe een Evenepoel in de Belgische kampioenentrui mama Agna en papa Patrick een vuistje geeft. Family time for @EvenepoelRemco 💙#LaVuelta23 pic.twitter.com/9nKgFizyhx — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 10, 2023 Ook HLN legde het gesprek tussen zoon en ouders vast op video en daarin is te zien hoe mama Agna hem een stevige schouderklopje geeft. Na enkele pittige dagen zal dat welgekomen zijn. Het zal misschien helpen om na de rustdag en het geplande tijdsverlies van dinsdag nog eens vol te knallen tot het einde van de Vuelta.