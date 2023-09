Opvallend: Remco Evenepoel deelt figuurlijk geen cadeautjes uit aan tegenstander maar letterlijk net wél

Remco Evenepoel zit niet verlegen voor een opvallend gebaar. Cadeautjes uitdelen, dat doet hij niet in de koers maar wel daarna.

Een opvallend moment zondag voor de start van de vijftiende etappe in de Vuelta: Remco Evenepoel ging in de ploegbus van Team dsm-firmenich langs bij Romain Bardet, de man met wie hij de dag voordien nog op pad was geweest. Op enkele kilometers voor de aankomst zat Bardet aan het einde van zijn latijn, Evenepoel knalde naar de zege.

De band tussen beide renners is best wel goed. Bardet liet zich al lovend uit over Evenepoel en die bedankte de Fransman om zo lang zijn deel te doen om de ontsnapping tot het einde te laten dragen. Dat deed Evenepoel aan de hand van twee geschenkjes.

🚲 Uno de los momentos de la mañana: Evenepoel acude al autobús del DSM de Bardet en la salida de Pamplona #LaVuelta23

➡️ Según pudo saber @diarioas, Remco entregó al francés el maillot de campeón belga y el trofeo de la etapa de ayer

📹 @HugoPalomar_

📝 @danimiranda9 pic.twitter.com/Cy6HMYqKgU — AS Ciclismo (@As_Ciclismo) September 10, 2023

Dat waren een Belgische kampioenentrui en de trofee voor de overwinning van voorbije zaterdag. Daar zal Bardet ongetwijfeld enorm blij mee geweest zijn. Wanneer Evenepoel dan vertrok aan de ploegbus van dsm-firmenich, gebeurde dat onder luid applaus.