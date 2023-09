Titel verdedigen bij volgende opdracht en dat op Belgische bodem: Mathieu van der Poel legt zijn keuzes uit

Mathieu van der Poel maakte specifieke keuzes. Dat houdt ook in dat hij op Belgische bodem zijn titel gaat verdedigen in de GP van Wallonië.

Van der Poel toonde zijn regenboogtrui al door in Frankrijk deel te nemen aan de Bretagne Classic en de GP de Fourmies. Op sportief vlak was in die wedstrijden voor hem geen hoofdrol weggelegd. Zeker in de GP de Fourmies is dat geen verrassing, want dat is een koers die nagenoeg elk jaar eindigt in een massasprint.

Zijn eerstvolgende koers is de GP van Wallonië en daar liggen de kaarten anders. België mag Van der Poel komende woensdag verwelkomen. Met de altijd pittige aankomst op de Citadel van Namen liggen er wel mogelijkheden. Dat weet Van der Poel als geen ander, want vorig jaar was hij nog de beste in de GP van Wallonië.

Waarom heeft de wereldkampioen al deze koersen eigenlijk op zijn programma staan? Daar had hij het over voor de start van de GP de Fourmies. "Ik rijd liever wedstrijden dan te trainen. Op dit moment van het seizoen is het makkelijker om mij bezig te houden."