Uijtdebroeks zegt wat nu het effect is dat Evenepoel niet meedoet voor klassement en verklaart beperkt contact met hem

Cian Uijtdebroeks en Remco Evenepoel zijn de Belgen bij uitstek die de Vuelta kleuren. Het klassement is enkel nog iets voor Uijtdebroeks, dat had voor de start van de grote ronde niemand verwacht.

Op zijn persconferentie op de rustdag heeft Uijtdebroeks het gehad over de impact hiervan op zijn koers. "Dat Remco nu is weggevallen uit top van het klassement, maakt in mijn ogen niet veel verschil uit. Misschien moet ik de Belgische eer nu wat meer hoog houden, maar het zorgt niet voor meer druk."

EVENEPOEL AL VERTROKKEN

Sowieso rijdt Uijtdebroeks zonder druk in de Vuelta en dat was voor Evenepoel tot voor kort compleet anders. Heeft Uijtdebroeks met hem nog gepraat de laatste paar dagen? "Met Remco heb ik niet gesproken. Wanneer ik vooraan geraakte bij de start, was hij al vertrokken en zat hij in de ontsnapping", lacht Uijtdebroeks.

De youngster van BORA-Hansgrohe zweert dat het hierdoor komt dat ze recent niet veel contact hebben gehad. "Ik kon er niet mee spreken. Ik heb hem nooit gezien. Dat is het eerlijke verhaal."