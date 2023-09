📷 Remco Evenepoel verklaart mooi zegegebaar en is ook trots: "Dat hebben we ook laten zien"

Remco Evenepoel heeft in de Vuelta zijn derde ritzege gepakt op een fenomenale manier. Hij reed zijn medevluchters op minuten en verzekerde zich ook van de bergtrui.

Remco Evenepoel wilde opnieuw in de vlucht van de dag zitten en dat lukte ook opnieuw. In tegenstelling tot woensdag kon hij het deze keer wel afmaken en pakte uit met een opvallend zegegebaar. "Een O voor mijn echtgenote Oumi. Ze zei dat ik een derde ritzege aan haar moest opdragen. Dit is het antwoord."

Evenepoel ging al op meer dan 30 kilometer van de streep solo en had bijna 5 minuten voorsprong op nummer twee Caruso. "Ik voelde dat ik de sterkste was vooraan en dat ik geen tijd hoefde te verspillen. Ik had een supergoede dag, net zoals in de veertiende etappe. Daarom besloot ik maar te gaan."

Evenepoel toont veerkracht

Met drie ritzeges en de bollentrui is de Vuelta van Evenepoel toch geslaagd. "Na mijn offday op de Tourmalet heb ik de bladzijde omgeslagen, en nu heb ik drie van de mooiste ritten van deze Vuelta gewonnen en de bergtrui gepakt."

"Het was een geweldige ronde, ondanks dat het klassement niet lukte. We mogen hier heel trots en blij mee zijn, want we hebben ook laten zien dat we heel veel veerkracht hebben", besloot de Belgische kampioen nog.