Cian Uijtdebroeks niet opgezet met aanval van ploegmaat: "Dat heb ik hem gezegd"

Cian Uijtdebroeks heeft ook de laatste echte bergrit overleefd in de Vuelta en lijkt op weg naar een plaats in de top tien. Al werd hij nog even bedreigd door zijn eigen ploegmaat.

In de groep van de favorieten gebeurde er niet echt veel, al viel Aleksandr Vlasov samen met zijn ploegmaat Nico Denz nog aan in aanloop naar de laatste beklimming. Hij bedreigde daarmee ook Cian Uijtdebroeks, zijn ploegmaat die net voor hem staat in het klassement.

"Voor mij was het een verrassing", reageerde Uijtdebroeks bij Sporza. "Hij kwam plots van achter mij. Ik was niet op de hoogte." Daardoor moest Uijtdebroeks zelf niets doen, maar daardoor werd het tempo in de groep van de favorieten stevig werd opgedreven.

Uijtdebroeks verliest minuut

"Toen we weer samen waren, heb ik hem gezegd: 'Nu gaan we samenwerken, hé. We gaan elkaar niet aanvallen'", zei Uijtdebroeks nog. Op de laatste beklimming moesten Uijtdebroeks en Vlasov nog een minuut toegeven op de andere favorieten.

En dat zou weleens het gevolg kunnen zijn van de aanval van Vlasov. "We misten dat beetje kracht om mee te zijn met het eerste groepje, maar we hebben onze plaats behouden. Dat is positief." Uijtdebroeks staat nog altijd zevende, met een minuut voorsprong op Vlasov.