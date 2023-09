Remco Evenepoel doet zijn plan uit te doeken voor laatste echte bergetappe in de Vuelta

Remco Evenepoel wil in de 18de rit opnieuw proberen om een ritzege te pakken in de Vuelta. Hij gaat zo voor een derde ritzege.

In de rit naar de Angliru zat Remco Evenepoel dan wel in de ontsnapping, maar een hand uitsteken naar de overwinning kon hij niet. Hij had niet genoeg voorsprong aan voet en werd op 5,5 kilometer van de streep gegrepen.

Maar toch geeft Evenepoel nog niet op. De Belgische kampioen wil het opnieuw proberen. "Ik verwacht dat de vlucht het wel zal halen, maar misschien zit ik er niet eens in. Ik denk dat Jumbo dat ook zo zal willen", zei hij bij Sporza.

Evenepoel wil nieuwe ritzege

Evenepoel wil er nog eens vol voor gaan en zo een derde ritzege pakken. Hij kan onderweg ook nog extra punten pakken voor zijn bergtrui met vijf beklimmingen onderweg, waarvan drie van eerste categorie, waar telkens 10 punten liggen voor de eerste.

"Daarna volgt een snipperdag en zaterdag wil ik het slim aanpakken, misschien wel vanuit de groep van de favorieten", zei Evenepoel nog. We mogen Evenepoel dus nog twee keer verwachten in de strijd om een ritzege.