Belg maakt promotie bij Soudal Quick-Step: "Hij heeft zich telkens bewezen"

Jordi Warlop heeft bij Soudal Quick-Step promotie gemaakt. Na een seizoen bij het opleidingsteam vervoegt hij het WorldTour-team. Hij tekende een contract van 2 seizoenen.

Eind 2022 zat Jordi Warlop na het B&B Hotels-KTM-debacle opeens zonder team. Dankzij onder meer zijn Belgische titel in het beachracen kreeg hij in extremis nog een contract bij het opleidingsteam van Soudal Quick-Step. Hij kreeg er een contract van een seizoen.

Tijdens dat seizoen liet Warlop zich met een 2e plaats in de Muscat Classic meteen opmerken. Nadien volgden nog heel wat ereplaatsen in de Ronde van Oman, de GP Criquielion, de GP Jean-Pierre Monseré, de Alpes Isère Tour en de Memorial Briek Schotte.

OOK PATRICK LEFEVERE IS IN JORDI WARLOP OVERTUIGD

Met die uitslagen werd Warlop beloond. Vanaf volgend seizoen zal hij voor het WorldTour-team van Soudal Quick-Step rijden. Hij tekende een contract van 2 seizoenen. "Al vanaf het begin van het seizoen overtuigde hij ons telkens dat hij het WorldTour-niveau aankan", is teambaas Patrick Lefevere overtuigd.

Ook Warlop is uiteraard tevreden door zijn nieuwe contract. "Na een moeilijke tijd was ik blij aan de slag te kunnen bij Soudal Quick-Step Devo. Dat ik nu de selectie van de WorldTour haal, is ongelofelijk. De sfeer is uitstekend en er zijn ook veel West-Vlamingen zoals ik. Ik hoop het team maximaal te helpen", aldus Warlop.