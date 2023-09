Ook verzorger Remco Evenepoel het slachtoffer van hardhandige Guardia Civil: "Nog nooit meegemaakt"

In de Vuelta is er controverse rond de Guardia Civil ontstaan. Een verzorger van Jumbo-Visma werd al hardhandig aangepakt en nu is er ook een verhaal rond een verzorger van Soudal Quick-Step opgedoken.

Eerder werd er al een verzorger van Cofidis door de Guardia Civil op een aankomst bergop hardhandig meegepakt. Hij stond te juichen terwijl Jesus Herrada aan het winnen was, maar de Spaanse politie kon er niet mee lachen. Tijdens de 18e rit naar La Cruz de Linares was er een nieuw incident. Kevin Nyssen, verzorger bij Jumbo-Visma, vond het niet kunnen dat Jonas Vingegaard een tik van een van de agenten had gekregen, waarna Nyssen een van de agenten zelf duwde. Enkele leden agenten werkten hem vervolgens op de grond. Daarbij liep Nyssen een zware hersenschudding op. Jumbo-Visma diende ondertussen klacht in. Ook bij Soudal Quick-Step was er een incident. David Geeroms, de vaste verzorger van Remco Evenepoel, werd aggressief door de Guardia Civil aan de kant geduwd. "Ze duwden ons achter de dranghekken, maar daar kunnen we natuurlijk niet bij de renners komen", legde Geeroms bij Het Laatste Nieuws uit. "Het was bizar en not done. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb er een verrekking aan mijn arm aan overgehouden."