Sepp Kuss dan wel op weg om voor Jumbo-Visma Vuelta te winnen, maar De Cauwer ziet dat iemand anders de baas is

Zou Jumbo-Visma met Kuss de Vuelta winnen of toch met iemand anders? Ook José De Cauwer zag hoe dat vraagstuk voor een speciaal verloop zorgde in de 'strijd' om het klassement.

In zijn analyse bij Sporza komt De Cauwer terug op de gemaakte tijdsverschillen tussen de drie toppers van Jumbo-Visma in deze Ronde van Spanje. "Kuss is weggereden op dag 6 en pakte daar 2'52" op Vingegaard en Roglic. Maar het is Vingegaard die beslist heeft dat Kuss wint."

© photonews

"Roglic niet, want die wilde nog een move doen", verwijst De Cauwer naar de overwinning van de Sloveen in de zeventiende etappe. "Kuss had wat geluk met Landa die hem nog in het rood hield."

Een dag later kon De Cauwer besluiten dat Vingegaard de man is die de baas is en gezegd heeft om niet te rijden. Dat had dan ook duidelijke gevolgen voor de ontwikkelingen op La Cruz de Linares. "We hebben geen strijd gezien."