Het succesrecept voor Cian Uijtdebroeks: "Ook dankzij Remco Evenepoel"

Cian Uijtdebroeks is de revelatie in deze Vuelta. Hij staat op zijn 20e 7e in het klassement en moet enkel renners laten voorgaan die al op het podium van een grote ronden hebben gestaan. Dat doet al het beste vermoeden en op termijn kan hij ook een grote ronde winnen.

Bij BORA-hansgrohe weten ze dat ze met Cian Uijtdebroeks een enorm talent in eigen rangen hebben. In 2022 won hij al de Ronde van de Toekomst en ook dit jaar toonde hij zich al heel regelmatig met top 10-noteringen in Catalonië, Romandië en Zwitersland.

Ook in de Vuelta is Uijtdebroeks op weg naar een plaats in de top 10. "En dat zonder echte offdays", wist assistent-bondscoach Serge Pauwels aan Sporza te vertellen. "Hij is iemand die heel gestaag aan z’n carrière timmert en geen stappen overslaat."

"Uijtdebroeks is een potentiële groterondewinnaar, maar we moeten nu rustig verder werken en hem nog niet teveel druk opleggen", aldus Jean-Pierre Heynderickx, ploegleider bij BORA-hansgrohe. Hij is nog maar 20 jaar. We mogen hem zeker niet opbranden."

"Bij BORA-hansgrohe heeft Uijtdebroeks een contract van meerdere jaren. Daardoor heeft hij in de schaduw kunnen groeien. Ook in die van Remco Evenepoel", aldus Pauwels.

Pauwels vindt wel dat Uijtdebroeks in 2024 al kopman in een grote ronde moet zijn: "Eerst in de Giro of Vuelta. De Tour is dan voor 2025."