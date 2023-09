José De Cauwer is het beu: "Ze gaan er helemaal over, ik krijg er buikpijn van"

Zowel Jumbo-Visma als Soudal - Quick-Step zijn deze week al in aanraking gekomen met de Spaanse politie. De Policia Nacional heeft zich al ferm laten gelden rondom de aankomstplaatsen.

De Policia Nacional moet de veiligheid garanderen aan de aankomst van elke rit. En daarbij is het deze week al een paar keer flink misgelopen.

Er was een incident met een verzorger van Soudal Quick-Step en er was ook een aanvaring met een verzorger van Jumbo Visma. De verzorger duwde van zich af tegen de agenten, waarna die hem op de grond werkten en hem uiteindelijk meenamen.

That’s a way to beat Jumbo Visma. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) September 14, 2023

De verzorger van Jumbo-Visma hield aan het euvel een zware hersenschudding over. "Dan gaan ze er wat over, wat er dan ook allemaal voorvalt aan zo'n aankomststreep", is Renaat Schotte bij Sporza kristalhelder over de zaak.

José De Cauwer pikte meteen in: "Dan gaan ze er niet een klein beetje over, maar ze gaan er volledig over. Ze zijn de pedalen een beetje kwijt. Het was in de rit met Herrada ook al het geval. Het is echt jammer, zo autoritair er echt over. Ik krijg er buikpijn van."