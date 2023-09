Thibau Nys bijzonder ambitieus: "Wil me ontpoppen tot vaste waarde in de top vijf"

Thibau Nys zette dit seizoen heel wat stappen op de weg en won al twee koersen. Hij blikt al even vooruit op het crossseizoen.

Eind mei en begin juni won Thibau Nys de Grote Prijs Gippingen en een rit in de Ronde van Noorwegen. In Noorwegen werd Nys ook nog derde in het eindklassement. Daarna daalde het vormpeil van Nys wat, maar hij hoopt dat snel terug te vinden.

Over iets minder dan drie weken, op 8 oktober in Beringen, duikt Nys een eerste keer het veld in. Hij rijdt het hele seizoen bij de elite en hoopt met de besten mee te doen. "Winnen zal nog moeilijk zijn, maar finales rijden moet zeker lukken. Ik zou me graag ontpoppen tot vaste waarde in de top vijf", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Een klassement is door de combinatie met het wegseizoen niet mogelijk. Maar Nys is wel ambitieus en spreekt ook uit wanneer zijn seizoen geslaagd is. "Als ik een klassementscross die hoog aangeschreven staat weet te winnen. Maar dan moet de rest van het seizoen natuurlijk wel constant zijn."