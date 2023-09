Vertrekt Primoz Roglic nog bij Jumbo-Visma? Topteam bevestigt: "We zijn zeker geïnteresseerd"

Primoz Roglic kon de Vuelta niet voor een vierde keer op zijn naam schrijven. De Sloveen is inmiddels 33, maar kan nog altijd op interesse rekenen van andere teams.

Primoz Roglic moest in de Vuelta genoegen nemen met de derde plaats, na zijn ploegmaats Sepp Kuss en Jonas Vingegaard. Hij zag zo zijn perfecte rapport in rittenkoersen in het water vallen, maar de Sloveen zal er wellicht niet wakker van liggen.

Wellicht zal hij dat meer doen over zijn programma van volgend jaar. Krijgt hij opnieuw zijn kans in de Tour en in welke rol zal dat dan zijn? Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard is nu kopman nummer één bij de Nederlandse formatie.

Roglic naar Lidl-Trek?

Roglic heeft nog een contract tot eind 2025 bij Jumbo-Visma, maar bij een andere ploeg zou hij wellicht wel alleen kopman kunnen zijn in de Tour. De Sloveen werd onder meer in verband gebracht met het kapitaalkrachtige Lidl-Trek.

"We zijn zeker geïnteresseerd", bevestigt Luca Guercilena, de manager van Lidl-Trek, bij Marca. "Grote renners zijn altijd interessant. Als hij op de markt komt, want nu heeft hij een contract, zullen we zien wat we kunnen doen."