Wout van Aert geeft zelf de reden voor afzeggen duel met Mathieu van der Poel

Wout van Aert schrapte afgelopen weekend de SUPER 8 Classic. Maar ondertussen is hij wel weer aan het trainen.

Wout van Aert vierde onlangs zijn 29ste verjaardag, maar moest een dag later wel afzeggen voor de SUPER 8 Classic. Geen duel met wereldkampioen Mathieu van der Poel dus meer op de weg in 2023. Van Aert was niet fit genoeg.

Ondertussen zit Van Aert wel weer op de fiets en trainde hij zo'n 40 kilometer. Uit het bijschrift kunnen we opmaken dat Van Aert last had van maag- en darmklachten, maar dat die nu weer van de baan zouden zijn.

Net op tijd voor het EK van deze week in Nederland. Woensdag staat al de tijdrit van 20 kilometer in Emmen op het programma, zondag staat dan de wegrit op het programma. Daarin moet het peloton zeven keer over de VAM-berg (200m aan 6%), ook de aankomst ligt op die VAM-berg.