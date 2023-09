Duidelijkheid: Jonas Vingegaard maakt beslissing over de rest van het seizoen bekend

Jonas Vingegaard heeft een besluit genomen over zijn seizoen. Zoals verwacht zullen we de Deen niet meer aan het werk zien in 2023.

Bij het Deense TV 2 Sport bevestigde Vingegaard dat hij dit jaar geen koersen meer zal rijden. In tegenstelling tot vorig jaar zal de Deen geen Ronde van Lombardije meer rijden.

Jonas Vingegaard begon zijn seizoen eind februari in Spanje met O Gran Camino. De Deen won daar meteen drie ritten en het eindklassement. Daarna kreeg hij een tik van Pogacar in Parijs-Nice, maar herpakte hij zich met eindwinst in het Baskenland en de Dauphiné.

In de zomer was Vingegaard opnieuw bijzonder sterk in de Tour en pakte de Deen zijn tweede eindzege op rij. In de Vuelta won Vingegaard de rit op de Tourmalet en werd hij tweede in het eindklassement. Na 67 koersdagen zit zijn seizoen er zo op.