Dries De Bondt doet wat hij vorig jaar deed nog eens fijntjes over voor Alpecin-Deceuninck

Dries De Bondt is lang geen eendagsvlieg. Als de man van Alpecin-Deceuninck iets klaarspeelt, kan hij dat het jaar nadien gewoon opnieuw. Dat heeft de ex-Belgisch kampioen dinsdag bewezen in Vichte.

Daar ging naar jaarlijkse gewoonte de Textielprijs Vichte door, een eendagswedstrijd op de nationale wielerkalender. Aan het eind van een koers van 168,5 kilometer volgde een spannende ontknoping. Uiteraard waren tal van Belgen vooraan vertegenwoordigd, maar ook enkele Denen en een Italiaan toonden zich.

Die Italiaan, Raccagni Noviero, rijdt voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step en was nog de lastigste klant voor onze landgenoten. De jongeman van 19 was de enige die met Dries De Bondt mee kon diep in de finale. In een sprint met twee bleef De Bondt hem wel met gemak de baas.

BISNUMMER VAN DE BONDT

Ook vorig jaar had De Bondt al de Textielprijs Vichte gewonnen. Een bisnummer dus, en voor de zoveelste keer dit seizoen opnieuw feest bij Alpecin-Deceuninck. Bijna hadden ze met Taminiaux nog een tweede Belg op het podium, maar het was Jens Reynders (Israel-Premier Tech) die op 15 seconden van de winnaar naar plek 3 spurtte.