Fameuze versterking op komst voor VDP uit eigen rangen? "Programma aan de zijde van Van der Poel en Philipsen"

De broers Roodhooft weten dat ze zeker met Mathieu van der Poel en ook met Jasper Philipsen fameuze ijzers in het vuur hebben in de klassiekers. De ondersteuning rond die twee kleppers wordt nog aangesterkt.

Daar hoeft niet eens voor naar andere ploegen gekeken worden. Alpecin-Deceuninck, dat in het voorjaar al eens Alpecin-Elegant wil heten, kan ook Kaden Groves naar de klassieke kern halen. De Australiër behaalde in de Vuelta drie ritzeges en veroverde de groene trui, maar bewees vooral veel meer te zijn dan enkel een sprinter.

Hij heeft het bij Rouleur over het ondersteunen van Van der Poel en Philipsen. "Er is natuurlijk nog niets in steen geschreven, maar ik geloof dat er een grote kans is dat ik volgend jaar naar de klassiekers ga en meer een programma krijg aan de zijde van die twee."

Terwijl dat ploegmaats zijn met wie Groves nog niet heel vaak in contact kwam. "Ik heb al enkele koersen gereden met Jasper, maar nog niet al te veel. Ze proberen de sprinters te spreiden over de hele kalender. We komen wel goed overeen en hebben een goede band. Het is goed voor mij om met hem ploegmaats te zijn."