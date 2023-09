"Hij is zoals Remco Evenepoel": '17-jarig toptalent lijkt op weg naar de WorldTour'

Andrew August (17) is een van de grote talenten bij de junioren. Volgens GCN zou hij al naar INEOS Grenadiers op weg zijn.

Momenteel rijdt Andrew August voor Hot Tubes Cycling en daar liet hij afgelopen seizoen verschillende keren zijn talent zien. Zo won hij met 6 minuten voorsprong de GP van West-Bohemen en werd hij 2e in de Vredeskoers. Ook won hij de Ain Bugey Valromey Tour, met onder meer 2 (berg)etappes.

August had een aanbieding van Hagens Berman Axeon, het team van Axel Merckx, op zak, maar hij heeft dat afgeslagen. Volgens GCN zou hij al naar de WorldTour op weg zijn. Zo zou hij dichtbij een overstap naar INEOS Grenadiers staan.

"Ik heb deze ploeg nu 32 jaar en August is de meest getalenteerde renner die ik heb gehad of heb gezien", zei Toby Stanton, de oprichter en manager van het team, aan GCN. "Hij is afgelopen januari met INEOS op trainingskamp in Mallorca geweest.

Daar onderging August ook testen. "Hij had een Vo2-max van 92. Ze zeiden dat ze niemand hebben die kan doen wat hij kan doen. Hij is als Remco, maar vermoedelijk met meer vermogen", aldus Stanton.