Hoe Arnaud De Lie elke keer een nieuwe stap in zijn carrière zet

Arnaud De Lie (21) is een van de grootste talenten binnen het Belgische wielrennen. Lotto Dstny wil hem zeker nog niet opbranden en probeert het stap voor stap te doen.

In 2022 kwam Arnaud De Lie langs de grote poort het peloton binnen. Hij won meteen 9 koersen in zijn neoprofjaar en werd meteen als een van de grote opkomende talenten gebombardeerd. Al had hij nog niet veel koersen op WorldTour-niveau gereden.

ZWAARDER PROGRAMMA VOOR DE LIE

Dit was een van de grote veranderingen voor het volgende seizoen. De Lie reed heel wat meer WorldTour-koersen. Vooral in het voorjaar probeerde hij een extra stap te zetten. Zo reed hij voor het eerst de Omloop Het Nieuwsblad, Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix voor het eerst. In de Omloop werd hij al meteen 2e.

Al wilde Lotto Dstny niet te veel stappen overslaan. Zo werd geoordeeld dat de Ronde van Vlaanderen te vroeg kwam. Ook reed De Lie nog geen grote ronde in zijn carrière.

Op die manier kwam er een kleine shift in zijn programma. De Lie reed over het algemeen zwaardere koersen, maar dat deerde hem niet. Al vanaf het begin van het seizoen was het duidelijk dat hij in de winter enkele stappen vooruit had gezet, getuige de 2e plaats in de Omloop Het Nieuwsblad.

Of kijk naar de Tour of Leuven. In 2022 werd hij er uitgereden. Het was op, maar een jaar later maakte hij mee de koers en won hij naar een sterke sprint.

WORLDTOUR-ZEGE VOOR ARNADU DE LIE

Halfweg kende De Lie door een zware val in de Vierdaagse van Duinkerke wel pech, maar nadien keerde hij minstens even sterk terug. De Lie won nog heel wat koersen en hij wou nog een nieuwe stap zetten: zijn 1e WorldTour-zege pakken.

Begin september was het dan zover. De Lie won de GP de Québec. Dat zal hem en Lotto Dstny richting volgend seizoen extra vertrouwen geven.

De Lie reed in 2023 een kwalitatief sterker programma en zit momenteel aan 8 zeges. Dat is één minder dan in 2022, maar er zit een WorldTour-zege bij en er kunnen nog zeges bijkomen, waaronder een ritzege in de Ronde van Guangxi (WorldTour).

Richting volgend jaar wil De Lie een nieuwe stap in zijn carrière zetten. In de klassiekers wil hij nog meer meespelen en mogelijk zal hij in 2024 wel de Ronde van Vlaanderen rijden. Ook staat nu al vast dat hij een grote ronde zal rijden. Welke dat zal zijn, moet nog bepaald worden.