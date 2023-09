Jenthe Biermans geeft aan wat in zijn voordeel sprak na zijn sterke sprint in Luxemburg

Jenthe Biermans heeft na een sterke sprint zijn 2e zege van het seizoen geboekt. Na de finish gaf hij aan wat in zijn voordeel sprak.

Voor Jenthe Biermans was het ook zijn 2e zege uit zijn carrière. Eerder had hij de Muscat Classic eerder dat seizoen al eens gewonnen.

In de Ronde van Luxemburg moest Biermans tijdens de 2e etappe flink zijn best doen. Het regende de hele tijd en ook ging het voortdurend op en af. "Voor de zege speelde het koersverloop in mijn voordeel", zei hij in het flashinterview. "Halverwege werd er al gedemarreerd en daardoor waren de pure sprinters vermoeider."

Ook in de sprint moest Biermans heel wat moeite doen. Sören Kragh Andersen zette al vroeg aan. "Ik zat in het wiel en dacht dat ik 3e zou worden", beschreef Biermans de sprint. "Maar ze vielen door de zware aankomst wat stil. In de laatste meters had ik nog een extra sprint in de benen en kon ik hen passeren."

Biermans ziet nog kansen in Luxemburg: "Het zal afhangen hoe de klassementsmannen tijdens de slotrit zullen koersen. Het wordt de limiet."