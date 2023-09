CEO Richard Plugge is niet mals na positieve dopingtest bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma kent een van zijn beste seizoenen ooit. Maar de Nederlandse ploeg kwam in augustus ook in opspraak.

Jumbo-Visma heeft een zeer strikt beleid tegen doping en dus kwam de positieve test van de Duitser Michel Hessmann als een complete verrassing. "Woensdag 16 augustus 2023 was voor onze ploeg een zwarte dag", zegt CEO Richard Plugge in RIDE Magazine.

"Voor het eerst in tien jaar kregen wij het bericht dat een renner van ons team, Michel Hessmann, een positieve dopingtest had afgelegd. Wij moeten zelf nadrukkelijk in de spiegel kijken, doen we alles goed?", vraagt Plugge zich af.

Elke dag kans op dopingcontrole

Plugge benadrukt dat de ploeg er alles aan doet om positieve tests te vermijden. "Binnen onze ploeg is het om die reden verplicht alleen supplementen en medicijnen te gebruiken die batch gecontroleerd zijn op dopinggeduide stoffen, om de kans op vervuiling te minimaliseren."

"Een atleet kan niet zomaar een supplement, medicijn of energiedrank nemen, zonder dat hij weet of het vooraf getest is. 365 dagen per jaar kan er een dopingcontrole zijn, elke dag moet de atleet scherp zijn. Dat hoort bij het beleid van het wielrennen", zei Plugge nog.