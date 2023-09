Jonge Belg wil lessen trekken uit het WK en droomt: "Beste kans op de dubbel"

Alec Segaert won eerder deze week al het tijdritgoud (voor de tweede keer op rij) op het EK in Nederland. Vrijdag staat de wegrace op het programma.

Jasper Dejaegher, Siebe Deweirdt, Gianluca Pollefliet, Warre Vangheluwe en Jelle Vermoote. Dat zijn de ploegmaats die Alec Segaert moeten bijstaan in Nederland op en rond de VAM-berg.

Het einddoel is duidelijk: de Europese titel. Segaert zelf beseft dat het misschien wel nu of nooit is om de unieke dubbel te pakken.

Aantrekkelijke race

"Het zal een aantrekkelijke koers worden denk ik", aldus Segaert tegen Het Laatste Nieuws voorafgaand aan de race. "We staan met zes sterke renners aan de start."

"We mogen ambitie hebben en moeten continu voorin rijden. Ik droom heel hard van de dubbel. Ik heb zelden zo'n kans gehad. Ik wil tonen dat ik in vorm ben en we willen niet hetzelfde meemaken als op het WK."