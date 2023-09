Arnaud De Lie onthult reden voor zijn ziekte na machtige overwinning in Quebec

Arnaud De Lie is zondag een van de Belgische kopmannen voor het EK in Drenthe. Het is zijn eerste selectie voor de nationale ploeg in twee jaar.

De Lie was er voor het laatst bij op het WK in 2021 in Leuven, bij de beloften. Sindsdien was hij er niet meer bij op een EK of WK, vooral omdat hij zelf vond dat hij nog weinig te zoeken had bij de beloften. Maar nu is hij er dus voor het eerst bij als prof.

In Quebec toonde De Lie al dat hij in vorm is, door met een machtige sprint zijn eerste zege in de WorldTour te pakken. Maar nadien werd De Lie wat ziek en moest hij passen voor de SUPER 8 Classic. Al verzekert hij dat er met zijn vorm niets mis is.

"Het had met de jetlag te maken, en met de voortdurende airco in Canada", zegt De Lie bij Het Nieuwsblad. Ik voelde mij niet honderd procent. Maar intussen heb ik opnieuw een paar keer goed getraind. Ik zal niet zeggen dat ik weer de benen van Canada heb, maar veel zal het toch niet schelen."