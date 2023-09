Nu al bezig met de Tour: trainer Koen Pelgrim onthult hoe Remco Evenepoel het anders zal aanpakken in 2024

Remco Evenepoel kon het in de Vuelta niet waarmaken wat het klassement betreft. Zijn trainer Koen Pelgrim ziet dat het anders moet in aanloop naar de Tour.

Remco Evenepoel trok als titelverdediger naar de Vuelta, maar kon het uiteindelijk niet waarmaken. Daardoor lijkt het wat een verloren jaar te zijn in de grotes rondes, want Evenepoel moest in de Giro al opgeven door corona.

Maar wat er precies misliep in de Vuelta, is nog altijd niet helemaal duidelijk. "Ik denk dat het ook mentaal goed zou zijn voor Remco om te weten: 'Dat is misgelopen, dit gaan we volgende keer anders doen.' Dan blijft het niet sluimeren in het kopje", zegt zijn trainer Koen Pelgrim bij De Tijd.

Het is wel duidelijk dat Evenepoel en Soudal Quick-Step zich anders gaan voorbereiden op de Tour van volgend jaar. "Iets minder reizen, hier en daar dingen schrappen in de kalender, zodat er wat meer mentale rust komt", zegt Pelgrim nog.