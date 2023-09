Arnaud De Lie onthult tactiek van de Belgen op het EK: "Dit zei ik tegen Van Aert op 5 kilometer"

Arnaud De Lie probeerde Wout van Aert met een fenomenale inspanning naar het goud te loodsen. Dat mislukte want Van Aert werd tweede, De Lie sprintte zelf nog naar plek vier.

Christophe Laporte reed op zo'n 10 kilometer van de streep weg uit een groepje met favorieten. Van Aert zat op dat moment op kop, terwijl De Lie met onder Kooij en Pedersen achteraan het groepje zat. "Ik weet niet hoe de aanval gebeurd is, maar hij was heel sterk", zei De Lie bij Sporza.

De Lie probeerde op de slotklim nog het gat dicht te ri jden met Laporte, maar dat lukte dus net niet. "Op 5 kilometer van de aankomst zei ik tegen Wout: "Het is voor jou"", zei De Lie nog. Het was een mooie kans op de Europese titel voor Wout. Het is jammer dat hij tweede wordt na Laporte."

Voor Arnaud De Lie was het zijn eerste grote kampioenschap bij de profs, op zijn 21ste werd hij meteen tweede. "Misschien had ik nog de benen om te winnen, tja", zuchte De Lie nog.