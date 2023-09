Mathieu van der Poel bijt van zich af: "De mening van die mensen doet er niet veel toe"

Mathieu van der Poel is dit weekend in Frankrijk voor het Olympische testevent in het mountainbiken. En de liefde voor die fiets is nog altijd bijzonder groot.

Mathieu van der Poel wil op de Olympische Spelen in Parijs nog eens alles zetten op het mountainbiken. De Nederlander wil na het fiasco van Tokio nog eens een gooi doen naar die gouden medaille. "De olympische titel is in het mountainbiken het ultieme", zei hij bij AD. Want op de Olympische Spelen in Tokio moest Van der Poel al snel opgeven na een val. En ook op het voorbije wereldkampioenschap moest Van der Poel al snel opgeven na een valpartij. Heeft het dan wel nog zin voor Van der Poel om het nog eens te proberen? Europees kampioen Maar Van der Poel doet het mountainbiken ook bijzonder graag. "Mensen vergeten ook snel dat ik aan de top stond toen ik het jaren terug voltijds deed. Toen ben ik ook Europees kampioen (in 2019, nvdr.) geworden." Voor Van der Poel voelt het dus niet als een mislukking. "Door de val in Tokio en het afgelopen WK denken mensen sneller aan de slechte momenten. Maar de mening van die mensen doet er niet zo heel veel toe."