Nieuw supertalent kondigt zich aan in het wielrennen: "Hij is zoals Remco Evenepoel, maar dan met nog meer kracht"

Remco Evenepoel kreeg zelf de term 'supertalent' op zich geplakt. En er zijn er zo nog in de jonge generatie profrenners, zoals Ayuso en anderen. Een nieuw supertalent zou binnen een bepaalde tijd wel eens de wielertop gaan kunnen bestormen.

AJ August, onthoud de naam. Deze 17-jarige kerel wordt een grote toekomst toegedicht. GCN meldt dat de jonge Amerikaan naar de opleidingsploeg van Axel Merckx kon, maar in plaats daarvan wellicht de stap naar de WorldTour zet. Ineos Grenadiers zou hem een contract voorschotelen, al bevestigt de Britse ploeg dat niet.

Het YouTube-kanaal ging deze zomer al wel eens langs bij Toby Stanton, de oprichter van Hot Tubes, het juniorenprogramma waar August deel van uitmaakt. "Mijn ploeg bestaat 32 jaar en hij is het grootste talent dat ik ooit gezien heb. Hij deed in januari mee aan een trainingskamp bij Ineos. Zijn Vo2-waarde in een test was 92."

DE NIEUWE REMCO EVENEPOEL

"Ze zeiden dat ze niemand in hun rangen hadden wat hij kon doen", benadrukt Stanton dat ze ook bij Ineos onder de indruk waren. "Hij is zoals Remco Evenepoel, maar dan waarschijnlijk met nog meer kracht."