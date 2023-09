Wout van Aert trots op Belgische ploeg na nieuw zilver, maar ziet hen toch één fout maken

Wout van Aert heeft opnieuw naast een titel gegrepen op een groot kampioenschap. Maar de Belgische ploeg kan hij niets verwijten, behalve één foutje dan.

De Belgen moesten het tijdens het EK met zeven renners doen in plaats van acht door de ziekte van Jasper De Buyst. Maar toch reden de Belgen een uitstekende wedstrijd, Van Aert en De Lie zaten in de finale in de juiste groep.

Uit die groep reed Christophe Laporte nog weg en Van Aert kwam net tekort om zijn Franse ploegmaat nog voorbij te gaan. Het enige foutje van de Belgische ploeg, vindt Van Aert.

"De Lie of ik hadden voorop moeten rijden en niet Laporte. Daarna doen we niet echt iets fout, Laporte deed het slim om nog wat over te houden voor de sprint", zei Van Aert bij Sporza.