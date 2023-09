Geraint Thomas over Evenepoel en Jumbo-Visma: "Je zou eens moeten horen wat Roglic over Remco zegt"

De mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step verbaast ook Geraint Thomas. De Welshman ziet de connectie niet tussen de Nederlandse ploeg en Evenepoel.

Het nieuws over een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step beheerst sinds zondagavond het wielernieuws. In zijn podcast Watts Occurring bespreekt Geraint Thomas de mogelijke fusie met zijn ploegmaat Luke Rowe.

"Het enige wat ik nu zou zeggen is: Remco haat Jumbo en Jumbo haat Remco, dat gaat toch niet werken?", stelt Thomas fel. "Je zou eens moeten horen wat Roglic over Remco zegt. Ik wil geen geruchten starten, ik zeg het alleen maar."

"Waarom zou Jumbo dit willen? Ze hebben net de drie grote ronden gewonnen en de beste renners. Ik bedoel: Wout van Aert alleen al is 'huge'. Hoe kan je dan geen sponsor vinden? Het is triest, als het waar is."