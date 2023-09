Thibau Nys heeft gemengde gevoelens bij eerste wegseizoen en zegt ook waarom

Het eerste volledige wegseizoen van Thibau Nys (20) zit erop. Hij kijkt er met gemengde gevoelens op terug.

Thibau Nys klokt af op 40 koersdagen in zijn eerste seizoen als prof op de weg, nu gaat de focus weer op het veldrijden. In dat eerste wegseizoen kon hij twee keer winnen, de GP Gippingen en een rit in de Ronde van Noorwegen.

"Het werd een wegseizoen waar ik vooraf voor getekend zou hebben", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. Maar uiteindelijk ben ik er wel niet helemaal tevreden mee." Al kwamen de overwinningen wel eerder dan hij gedacht had.

"Tussenin en achteraf presteerde ik af en toe sterk maar vooral wisselvallig." Het kwam er dan ook niet altijd uit, zoals op het WK in Glasgow. Nys werd bij de beloften 24ste, op meer dan drie minuten van winnaar Laurence.

Stress is het volgens Nys niet, daarvoor heeft hij al genoeg ervaring om te weten wat stress met zijn lichaam doet en hoe het aanvoelt. "Maar ik denk wel dat het iets is waar ik zonder twijfel ga uitgroeien."