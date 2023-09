Wat met van Aert en Evenepoel in de monsterfusie? Analist komt met duidelijke voorspelling

Werken Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step aan een fusie? De twee ploegen zouden achter de schermen al een tijdje werken aan een fusie in 2024. Rest de vraag: wat gaat dat voor eventuele gevolgen hebben?

Té veel hanen in een hoenderhok? Dat is een recept voor gevaar, problemen en alle andere onheil wat je je maar kan indenken. Dat is toch alvast de mening van heel wat kenners na de geruchten over een monsterfusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step.

Vingegaard, Roglic, Kuss, van Aert, Evenepoel, Landa en Alaphilippe in één team en alle ambities met elkaar laten rijmen? Het lijkt echt een zeer lastige puzzel om te leggen. Maar het hoeft niet meteen voor iedereen een probleem te zijn.

Geen Belgisch probleem?

"Van Aert en Evenepoel? Dat hoeft niet meteen een probleem te zijn. Het is niet dat die elkaar vaak gaan tegenkomen in dezelfde koersen", aldus Christophe Vandegoor bij Sporza. "Luik-Bastenaken-Luik en Lombardije is niet het terrein van Wout van Aert."

Het zal dus vooral voor Evenepoel in relatie tot Vingegaard (en Roglic, tenzij die andere oorden zou willen opzoeken) zijn dat een en ander moeilijk gaat liggen. De komende dagen of weken zal een en ander duidelijk moeten worden.