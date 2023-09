Wielerkenner laat zich uit over de mogelijke monsterfusie: "Alles draait om geld"

Werken Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step aan een fusie? De twee ploegen zouden achter de schermen al een tijdje werken aan een fusie in 2024. En daar heeft echt iedereen een mening over.

Na de geruchten over gesprekken tussen Soudal Quick-Step en INEOS is er nu dus het gerucht over een mogelijke fusie met Team Jumbo-Visma. Dat zou een absolute monsterfusie zijn. Al rest de vraag wat er effectief van aan is.

"Mocht er niets aan de hand zijn, dan zouden ze het wel helemaal ontkennen. Waar er rook is, is er meestal vuur", aldus wielerkenner Christophe Vandegeoor bij Sporza Radio. "Er werd nu niets bevestigd, maar er werd ook niets ontkend."

Alles draait om geld

De gevolgen zouden bijzonder groot kunnen zijn. "Evenepoel wil op het podium van de Tour de France terechtkomen. Maar bij Jumbo-Visma is er natuurlijk een Vingegaard. Die is 26 jaar en gaat niet meteen willen zijn kansen opgeven natuurlijk."

Rest de vraag: waarom dan? "Alles draait om geld. Jumbo stopt als sponsor na 2024, dus daar moet een grote sponsor gevonden worden. Bij Soudal Quick-Step is bijkomend geld ook altijd welkom. Waarom wel, waarom niet?"