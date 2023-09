Vertrouweling kruipt in hoofd van Lefevere en spreekt klare taal over diens wensen: "Dat heeft hij me meermaals verteld"

Iedereen zou nu wel even in het hoofd van Patrick Lefevere willen kruipen. Wat zijn zijn wensen, wat is de volgende zet van de CEO van Soudal Quick-Step?

Het is niet de eerste keer dat Lefevere op de rand van een fusie staat, weet Brian Holm. De man die als ploegleider nog samenwerkte met Lefevere, laat zich daar over uit bij de Deense krant Ekstra Bladet. "Toen ik in 2012 bij Quick-Step kwam, had het team moeten worden samengevoegd met HTC, waar ik vandaan kwam."

Het was bijna in kannen en kruiken. "We waren er punten en komma's van verwijderd dat het team HTC Quick-Step zou heten. Ik herinner me dat Patrick blij was met de details van die deal en op pensioen wilde gaan. Dat is nu meer dan 10 jaar geleden, maar hij had er geen probleem mee geen teameigenaar meer te zijn."

© photonews

Nu doen plannen over een fusie met Jumbo-Visma de ronde. Komt het ook zo ver? "Ik denk dat Patrick het wil. Omdat hij op pensioen wil en minder te doen wil hebben. Dat heeft hij me meermaals verteld. Hoe het gaat uitdraaien weet ik niet, maar het lijdt geen twijfel dat een aantal teams met mekaar praten."

Holm maakt ook gewag van gesprekken tussen Ineos en Movistar in het verleden. "Zelf vind ik een fusie geen goed idee", is de Deen duidelijk. "Telkens als dit soort dingen de ronde doen, zijn er veel renners die 's nachts niet goed slapen."