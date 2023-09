Arnaud De Lie dient critici van antwoord: "Dit is nog maar eens een bewijs"

Arnaud De Lie heeft met het Circuit Franco-Belge zijn negende overwinning van het seizoen geboekt. De jonge Waal onderstreepte zo nog eens zijn contractverlenging.

Arnaud De Lie verbaasde vorig jaar met 9 zeges in zijn eerste jaar bij de profs. Met zijn zege in het Circuit Franco-Belge zit De Lie nu ook in 2023 aan 9 zeges, waarmee zijn totaal dus al op 18 staat. En dat terwijl hij nog altijd maar 21 is.

"Het is altijd leuk om de ploegmaats te kunnen bedanken met een zege", zei De Lie na zijn overwinning in het Circuit Franco-Belge. "Ik voelde me goed en we hebben als team een goede koers gereden, we hadden het altijd onder controle."

Contractverlenging

"Het bewijst nog maar eens dat het de juiste keuze was om bij Lotto Dstny te blijven", stelde De Lie. Hij ondertekende onlangs een nieuw contract bij Lotto Dstny tot eind 2026 en kan zo nog minstens drie jaar van zijn goudhaantje genieten.

"Iedereen heeft zijn mening, maar de ploeg bewijst dat ze een goede groep rondom mij heeft gecreëerd. Maar ook niet enkel rond mij, natuurlijk", besloot De Lie.