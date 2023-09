Een streng oordeel, maar wel nog vertrouwen in de toekomst: "Wout van Aert is de sleutel tot succes kwijtgespeeld"

Een Wout van Aert die triestig moet toekijken op het podium: het is al vaak voorgevallen. Een streng oordeel komt zijn richting uit.

Er was zijn overwinning in de E3 en het BK tijdrijden en zijn eindzege in de Tour of Britain, maar de perceptie van de buitenwereld is dat dat niet genoeg is qua resultaat. "Wout van Aert is de sleutel tot succes kwijtgespeeld", is de vaststelling van voormalig wielrenner Cyrille Guimard in een gesprek met Cyclism'Actu.

© photonews

De Fransman heeft er wel nog vertrouwen in dat er Van Aert zeker nog een paar mooie seizoenen wachten. "Het is een renner die zo veel talent heeft dat hij die op één of ander moment wel gaat terugvinden. Dit jaar heeft het niet mogen zijn voor hem."

Guimard leeft in dat opzicht best wel mee met Van Aert. "Hij is verschillende keren dicht bij de hoofdprijs geweest en steevast ontbrak het hem aan een klein detail. Dat moet geen deugd doen."